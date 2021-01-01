Beşiktaş'ta Fode Koita harekatı başlıyor

Beşiktaş'ın Fode Koita aşkı alevlendi. Kasımpaşa'nın Gineli forvetini sezon başında da isteyen ancak bu transferi bitiremeyen Siyah-Beyazlı yönetim, 30 yaşındaki forvet için Lacivert- Beyazlılar ile devre arasında tekrar masaya oturacak. Transferi mutlu sonla bitirmeye çalışacak.
KARTAL'IN ELİ BU KEZ GÜÇLÜ
Yönetim, Koita'nın hem Beşiktaş'a gelmek istemesini hem de Kasımpaşa ile6 aylık sözleşmesi avantaja çevirmeye uğraşacak. Kartal, Koita için tüm kozlarını oynayacak.
ÜST LİMİT 500 BİN EURO
Koita için Kasımpaşa'ya bonservis bedeli ödemeyi de kabul eden Beşiktaş, bu transfer için üst limiti ise 500 bin Euro olarak belirleme kararı aldı.
"GELECEĞİM" DEMİŞTİ
Beşiktaş'ın gözdesi Koita, bu sezon Siyah-Beyazlılar'la oynadıkları maç sonrası Kartal'ın takım otobüsünü işaret ederek "Devre arasında bu otobüse bineceğim" ifadelerini kullanmıştı.
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