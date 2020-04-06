Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Bir yöneticinin futbol A takımının başarılarından prim aldığını iddia eden eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Twitter'dan, o ismin mevcut başkan Ahmet Nur Çebi olduğunu açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Mahmutyazıcoğlu, "Evet vakit geldi. Yöneticilik yaptığı dönemde, Ümraniye'de yaptığı ve yapacağı ekstra harcamalara karşılık, Ali Naibi'ye ekstra bir fazla prim yatırtıp, kendisinden bu primi elden nakten alan yöneticimiz Dönemin 2. Başkanı, tüm mali işlerin kendisine bağlı bulunduğu yöneticimiz, şimdinin güçlü başkanı sayın Ahmet Nur Çebi'dir." ifadesini kullandı.

Mahmutyazıcıoğlu şöyle devam etti: "Tüm yazışmalar elimde mevcut olup, inkar halinde hukuki mercilere tarafımca sunulacaktır. Sayın Naibi de şahittir. Tabi baskı altında inkar etmezse"

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, "Ederse; banka kayıtları, telefon yazışmaları hepsi tarafımca adli mercilere sunulacaktır. Şimdi açıklama gelmesini bekliyorum. Başkan prim almış da neden almış. #güçlübaşkan sayın Ahmet Nur Çebi açıklasın." ifadesini kullandı.