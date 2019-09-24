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  3. Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın 'En büyük transferimiz' dediği Abdullah Avcı tartışılıyor

Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın 'En büyük transferimiz' dediği Abdullah Avcı tartışılıyor

Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın 'En büyük transferimiz' dediği Abdullah Avcı tartışılıyor

Süper Lig'de 5 hafta sonunda 5 puan toplayan Abdullah Avcı'nın geleceği tartışılmaya başlandı.

TM Dijital Haber Merkezi

Şenol Güneş’in milli takıma gitmesiyle birlikte büyük umutlarla Beşiktaş’a gelen, hatta Fikret Orman’ın ‘En büyük transferimiz’ dediği Abdullah Avcı’nın ilk 5 haftadaki performansı hayal kırıklığı yarattı.

ABDULLAH AVCI KRİZİ ATLATAMADI

Siyah beyazlı kulübe gelir gelmez maddi problemlerle karşı karşıya kaldığı gibi Quaresma krizi yaşayan ve yeni oyuncu grubuyla henüz arzu ettiği sistemi kafasında oturtamayan tecrübeli teknik adamın Başakşehir’de çalıştığı ortamı bulamadığı gözlemlenirken Trabzonspor, Alanyaspor ve Wolves maçlarında alınacak sonuçların Abdullah Avcı’nın geleceğini tayin edeceği belirtiliyor.

BAŞAKŞEHİR'DE SORUN YAŞAMIYORDU

Başakşehir’de 5 yıl görev aldığı süreçte transferlerde, oyuncu maaşlarında, camia, taraftar ve medya baskısı konusunda pek de zorluk yaşamayan 56 yaşındaki çalıştırıcının 5 hafta sonunda 5 puan toplaması akıllarda soru işareti bırakırken, yaşanan olumsuz süreçle birlikte yönetim içerisinden bazı isimlerin şimdiden Sergen Yalçın ismini gündeme getirdiği ifade edilldi.

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