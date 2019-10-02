Beşiktaş'ta Fikret Orman aday olmuyor!

Seçim kararı alan Fikret Orman'ın Beşiktaş başkanlığına aday olmayacağı bildirildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, eski yöneticilerden Candaş Tolga Işık'a konuştu. Siyah beyazlıların 1 numarası, seçime girmeyeceğini söyledi.

Candaş Tolga Işık'ın Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle;

"Az önce Fikret Orman'la konuştum "Kararımı açıkladığım günden beri hiç değiştirmedim, değiştirmeyeceğim de. Aday değilim. Olmayacağım." dedi"

Candaş Tolga Işık ayrıca, "İsmail Ünal ile konuştum az önce "Adaylığım için imza toplama sürecine start verildi, hele bi süreç sonlansın kararımı öyle açıklayacağım" dedi." açıklamasında bulunarak İsmail Ünal'ın başkanlık için adaylık çalışmalarına başladığını ifade etti.

'Tek isteğim kongrenin Beşiktaş'a yakışması'

Başkan Fikret Orman, olağanüstü seçimli genel kurulun siyah-beyazlı camiaya yakışır şekilde olması dileğinde bulundu. Kulüp dergisinin Ekim ayı sayısındaki yazısında siyah-beyazlıların gündemine ilişkin değerlendirmeler yapan Orman, "7,5 yıllık görevim süresince her zaman Beşiktaş menfaatlerini gözettim. Beşiktaş aşkıyla görevimi yerine getirmeye çalıştım. Hangi vasıfla olursa olsun kulübümüze hizmet etmekten her zaman gurur duyan birisi olarak tek isteğim, kongremizin Beşiktaş'ımıza yakışır bir ortamda gerçekleşmesidir. Şimdiden camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.