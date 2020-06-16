Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'yla ilgili gerçek ortaya çıktı

Siyah-Beyazlılar’da Loris Karius’un takımdan erken ayrılığı sonrasında Antalyaspor karşılaşmasıyla beraber Beşiktaş’ın kalesini devralan 19 yaşındaki Ersin Destanoğlu’yla ilgili olarak önemli bir gerçek ortaya çıktı.
Daha önce Kara Kartal’ın çeşitli alt yapı takımlarında forma giyerek öz kaynaktan zirveye çıkan genç Ersin’in, Beşiktaş’ın U15 takımındayken kulüpten ayrılığın eşinden döndüğü ortaya çıktı. 4 yıl önce U15 takımında o dönem Erkan Çınar’ın yedeği olması sebebiyle ailesi tarafından başka bir takıma transfer edilmesi isteğinin son anda engellendiği öğrenildi.
4 SENEDE 1,95’E…
Beşiktaş alt yapı antrenörlerinin devreye girerek genç kalecinin babasını ikna ettiği ve Ersin’in de böylelikle yoluna Kara Kartal’da devam ettiği bildirildi. Takımda bir süre sonra oynamaya başlayan ve ardından U-17’ye geçen Ersin’in, o dönem boyunun 1,75 olduğu ve sonrasında U-21’e geçtiği süreçte ekstra idmanlar ve çalışmalar yaparak kendisini geliştirdiği ifade edildi.
4 yıllık süreçte boyunda 20 santimlik bir gelişme kaydeden ve 1,95’e yükselen Ersin, şimdi U19 Milli Takımımız’la beraber Beşiktaş A Takımı’nın da kalesini koruyor.
(Fanatik)
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