Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7723
  • 6,4232
  • 278.941
  • 100202
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Beşiktaş'ta Erdal Torunoğulları kolları sıvadı! En az 8 futbolcu gönderiliyor

Beşiktaş'ta Erdal Torunoğulları kolları sıvadı! En az 8 futbolcu gönderiliyor

Beşiktaş'ta Erdal Torunoğulları kolları sıvadı! En az 8 futbolcu gönderiliyor

Geçmişte Fikret Orman yönetiminde yapılan transferlerde söz sahibi olan ve genelde takımda katkı sağlayan futbolcuları Türkiye'ye getiren Erdal Torunoğlulları kolları sıvadı.

TM Dijital Haber Merkezi

Fikret Orman başkanlığında yeni transferlerle hatrı sayılı bir kadro oluşturan Beşiktaş’ta birçok futbolcunun takımdan gönderileceği ortaya çıktı.

ERDAL TORUNOĞULLARI KOLLARI SIVADI

Daha önce Beşiktaş’ın şampiyonluğunda yönetim içerisinde yer alan ve yapılan başarılı transferlerde söz sahibi olan Erdal Torunoğlulları’nın ilk olarak Ocak ayında harekete geçeceği öğrenilirken, başarılı yöneticinin takımdan en az 8 futbolcuyla yollarını ayıracağı belirtildi. Siyah beyazlı kulübe geldiği ilk günden beri tartışma konusu olan ve oynadığı futbolla hayal kırıklığı yaratan Karius için Liverpool’la masaya oturmayı planlayan Torunoğulları’nın hedefindeki ikinci ismin Jeremain Lens olduğu kaydedilirken, bu iki oyuncunun haricinde listede Rebocho, Enzo Roco, El Neny, Orkan Çınar, Boyd, Diaby gibi isimlerin bulunduğu ifade edildi.

SCOUT EKİBİYLE BERABER KARAR ALINACAK

Devre arası ve yaz ayı transfer dönemlerinde mutlaka 8 futbolcuya teşekkür etmeyi planlayan Erdal Torunoğlulları’nın menajerlere karşı sert tutumu herkes tarafından bilinirken, yönetimin alınacak futbolcular hakkında ortak karar vereceği ve scout ekibiyle koordineli bir şekilde çalışacağı vurgulandı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'la tanışma hikayesi olay oldu!
Hollywood yıldızlarına komşu oldu! Evinin aylık kirası dudak uçuklattı
Hülya Avşar: 'Can Yaman başarılı değil'
20 bin lira ödüyorlardı... Kapatmak zorunda kaldılar!
Ece Seçkin'in titizlik derecesi şaşırttı! 'Yanımda nevresim taşırım'

MSB: Milletimize sonsuz saygı, sevgi ve şükranlarımızı sunarız

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yer: İstiklal Caddesi... Görenler şoke oldu!

PKK kiliseden hem Türkiye'yi hem de papazın evini vurdu