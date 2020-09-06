Beşiktaş'ta Enzo Roco'nun sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedildi

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre yeni sezon kadrosunu oluşturan Beşiktaş'ta operasyon sürüyor. Stoper bölgesini Welinton ve Moreno ile güçlendiren siyah-beyazlılar, Yalçın'ın gözden çıkardığı Enzo Roco ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Oyuncunun alacağı olan 700 bin euro 3 taksitle ödenecek.
KARAGÜMRÜKLÜK İLE GÖRÜŞÜYOR
Beşiktaş'tan ayrılan Enzo Roco, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük ile görüşme halinde.
The Land Of Legend Cup turnuvasında şampiyon olan Fenerbahçe, kupasını aldı. Kupa töreninde yaşananlar ise sosyal medyada gündeme oturdu.
Trabzonspor, Porto'nun 26 yaşındaki Venezuelalı stoperi Yordan Osorio transferini bitirdi. Bordo-Mavililer, başarılı savunmacıyı satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Alper Potuk, Mevlüt Erdinç ve Tolgay Arslan'la yollarını resmen ayıran Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürüyor. Vedat Muriqi'yi Lazio'ya göndermeye hazırlanan Sarı-Lacivertliler, Miha Zajc için Torino, Michael Frey için ise Kasımpaşa ile temaslara başladı. Öte yandan Nabil Dirar, Sadık Çiftpınar, Allahyar, Murat Sağlam, Oğuz Kaan için de teklif bekleniyor.
Beşiktaş, büyük umutlarla transfer edilen ancak geldiğin günden bu yana performansıyla hayal kırıklığı yaratan Şilili stoper Enzo Roco'nun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. 28 yaşındaki savunmacı, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük ile görüşüyor.
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, Bundesliga 2 ekibi Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen 22 yaşındaki ön libero Gökhan Gül için girişimlere başladı.
Burak Yılmaz'ın sürpriz ayrılığı sonrası forvet transferi için girişimlerini sürdüren Beşiktaş'ta 1 numaralı hedef Vincent Aboubakar.