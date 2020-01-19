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aksam.com.tr
  • 19 Ocak 2020 Pazar 12:01
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  • 19 Ocak 2020 Pazar 12:01

Beşiktaş'ta Elneny ve Ruiz'in kulübe ihtar çektiği iddia edildi

Beşiktaş'ta Elneny ve Ruiz'in kulübe ihtar çektiği iddia edildi

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Victor Ruiz ve Mohamed Elneny, alacaklarının ödenmemesinden dolayı Beşiktaş'a ihtar çekti.

20 Ekim'de göreve gelen Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, ilk iş olarak kaynak bularak futbolcuların birikmiş 3 aylık maaşlarını hesaplarına yatırmıştı. Ancak aradan geçen 3 aylık sürede oyunculara ikinci bir ödeme yapılmadı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Victor Ruiz ve Mohamed Elneny kulübe ihtar çekti. Öte yandan kulüp personelinin önemli bir bölümünün de ekim ayının yarı ödemesini aldıkları ve devamında 3.5 aydır maaş sıkıntısı yaşadıkları öğrenildi.

(Sabah)

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