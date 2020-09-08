Beşiktaş'ta Douglas ve Isimat Mirin kadro dışı bırakıldı

Mirin ve Douglas’ın idmanlardaki performansı ve disiplinsiz hareketlerinden rahatsız olan teknik direktör Sergen Yalçın, 2 futbolcuyu da kadro dışı bıraktı.
İki futbolcu takımdan ayrı başka bir sahada, kendilerine verilen hoca gözetiminde bireysel çalışmalarını sürdürecek.
Isimat Mirin ve Douglas ile 2'şer yıl daha sözleşmesi bulunan Beşiktaş, söz konusu oyuncuları bonservis bedeli alarak göndermek istiyor.
Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala Beşiktaş'ta Isimat Mirin ve Douglas kadro dışı bırakıldı.
TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, bir dönem adı Galatasaray'la da anılan 30 yaşındaki Fildişi Sahilli golcü Lacina Traore'yi transfer etti. Kulüp, sosyal medya hesabından 2.03'lük forvetle ön protokol yaptığını duyurdu.
Beşiktaş'ın genç kartalı Dorukhan Toköz, bir siyah-beyazlı kulüpten başka bir siyah-beyazlı kulübe doğru kanatlanmak üzere.
Orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Krasnodar'dan ayrılan Manuel Fernandes'e teklif götürmüştü. Portekizli yıldızın 1,5 milyon euro talebine Bordo-Mavililer 1,1 milyon euro ile cevap vermişti. Manuel Fernandes'in fazla talibinin olmaması ve yeniden Türkiye'ye dönmek istemesi sebebiyle Trabzonspor'un teklifini kabul edeceği öğrenildi.
Türkiye A Milli Takımı'nın ve Fortuna Düsseldorf'un golcü oyuncusu Kenan Karaman, milli takımdan kariyerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin göndermek için uğraş verdiği Nabil Dirar'da yeni bir gelişme yaşandı. Faslı futbolcunun, 2008-2012 yılları arasında formasını terlettiği Club Brugge'e döneceği iddia edildi.