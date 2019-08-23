Beşiktaş'ta, Dorukhan Toköz sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı

SPOR GÜNDEMİ

İrfan Can sözleşmeyi imzaladı İrfan Can sözleşmeyi imzaladı Medipol Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.

Beşiktaş'ta sakatlık şoku Beşiktaş'ta sakatlık şoku Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz, sakatlığı sebebiyle Göztepe maçının kadrosundan çıkarıldı.

TFF'den Emine Bulut için flaş karar TFF'den Emine Bulut için flaş karar Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına Süper Lig'de ve TFF 1. Lig'de bu hafta oynanacak karşılaşmalar 1 dakika geç başlayacak ve takımlar sahaya siyah pankartla çıkacak.

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı! Fenerbahçe transferde bombayı patlattı! Dinamik bir '6' numara arayışına çıkan Fenerbahçe, Norveçli futbolcu Markus Henriksen'le anlaşmaya vardı.

Galatasaray'a Falcao şoku! 'Görüşmeler sona erdi' Galatasaray'a Falcao şoku! 'Görüşmeler sona erdi' İspanya'nın en saygın gazetelerinden AS, Radamel Falcao'nun Galatasaray ile transfer görüşmelerini sonlandırdığını ve Kolombiyalı golcünün Valencia ile görüşmelere başladığını iddia etti.

Mbaye Diagne için beklenen haber geldi! Suudi Arabistan basını duyurdu Mbaye Diagne için beklenen haber geldi! Suudi Arabistan basını duyurdu Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Mbaye Diagne için Suudi Arabistan'dan flaş bir haber ortaya atıldı.