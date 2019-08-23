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aksam.com.tr
  • 23 Ağustos 2019 Cuma 18:38
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  • 23 Ağustos 2019 Cuma 19:26

Beşiktaş'ta, Dorukhan Toköz sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı

Beşiktaş'ta, Dorukhan Toköz sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı

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Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz, sakatlığı sebebiyle Göztepe maçının kadrosundan çıkarıldı.

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz, sakatlığı sebebiyle Göztepe maçının kadrosundan çıkarıldı.

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