Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz müjdesi

SPOR GÜNDEMİ

İşte Fenerbahçe'nin kurtuluş formülü İşte Fenerbahçe'nin kurtuluş formülü Artık tüm yerli oyuncularla anlaşmalar Türk Lirası üzerinden yapılacak. Sarı lacivertliler, sözleşmeleri devam eden yerli futbolcuların ücretlerini de Euro'dan TL'ye döndürmek için görüşmeler gerçekleştirecek.

Mustafa Cengiz yoksa kriz var Mustafa Cengiz yoksa kriz var Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in ciddi sağlık sorunları yaşadığı ve üst üste ameliyatlar geçirdiği süreçte, kulüpte ortaya çıkan krizler iyi yönetilemedi.

Beşiktaş'tan Volkan Babacan'a mesaj Beşiktaş'tan Volkan Babacan'a mesaj Beşiktaş, Volkan Babacan konusunda kararını verdi. Yönetim, Başakşehir'le 1 yıllık daha kontratının bulunması sebebiyle kulübünün bedel talep ettiği 31 yaşındaki oyuncudan bonservis sorununu kendisinin çözmesini istedi.

Saçma paralar bitsin! Saçma paralar bitsin! Almanya Federasyonu, UEFA'ya alınan yüksek maaşlara karşı ABD örneğini sunacak. Salgın döneminde bir kez daha gündeme gelen, “Yüksek futbolcu ücretleri”ne karşı Almanya Futbol Federasyonu harekete geçti. MLS Ligi gibi “Maaş sistemi” düşünülüyor.

Galatasaraylı Belhanda'ya teklif yağıyor Galatasaraylı Belhanda'ya teklif yağıyor Galatasaray'ın 10 milyon Euro'ya satmayı hedeflediği Belhanda'yı Arap kulüpleri ve Monaco'nun yanı sıra İspanyollar da istiyor. Faslı yıldızın menajeri, “Sevilla ve Real Betis onunla ilgileniyor” dedi.

Futbolcular intihar edecek! Futbolcular intihar edecek! Profesyonel Futbolcular Derneği, nisan ortasından mayıs ortasına kadar 262 üyeyle görüştü. 57 kişi depresyona girdi. Kendisine zarar vermeyi düşünenler de var.