Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz müjdesi

Antrenmanlara yeniden başlayan Siyah beyazlılara Dorukhan Toköz’den iyi haber geldi.
7 ay 14 gün sonra
10 Ekim 2019’da oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan Dorukhan Toköz, 7 ay 14 gün sonra bugün ilk kezyüzde 100 olarak takımla çalıştı.
Forma giyebilecek
Sergen Yalçın’ın görev vermesi halinde ligin kalan bölümünde forma giyebilecek.
Artık tüm yerli oyuncularla anlaşmalar Türk Lirası üzerinden yapılacak. Sarı lacivertliler, sözleşmeleri devam eden yerli futbolcuların ücretlerini de Euro'dan TL'ye döndürmek için görüşmeler gerçekleştirecek.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in ciddi sağlık sorunları yaşadığı ve üst üste ameliyatlar geçirdiği süreçte, kulüpte ortaya çıkan krizler iyi yönetilemedi.
Beşiktaş, Volkan Babacan konusunda kararını verdi. Yönetim, Başakşehir'le 1 yıllık daha kontratının bulunması sebebiyle kulübünün bedel talep ettiği 31 yaşındaki oyuncudan bonservis sorununu kendisinin çözmesini istedi.
Almanya Federasyonu, UEFA'ya alınan yüksek maaşlara karşı ABD örneğini sunacak. Salgın döneminde bir kez daha gündeme gelen, “Yüksek futbolcu ücretleri”ne karşı Almanya Futbol Federasyonu harekete geçti. MLS Ligi gibi “Maaş sistemi” düşünülüyor.
Galatasaray'ın 10 milyon Euro'ya satmayı hedeflediği Belhanda'yı Arap kulüpleri ve Monaco'nun yanı sıra İspanyollar da istiyor. Faslı yıldızın menajeri, “Sevilla ve Real Betis onunla ilgileniyor” dedi.
Profesyonel Futbolcular Derneği, nisan ortasından mayıs ortasına kadar 262 üyeyle görüştü. 57 kişi depresyona girdi. Kendisine zarar vermeyi düşünenler de var.
Beşiktaş'ın başarılı savunma oyuncusu Vida'ya İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in talip olduğu ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılar'ın, Ada'dan 10 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde transfere olumlu yanıt vermeyi planladığı belirtildi.