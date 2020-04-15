Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz görüşme odasına

Beşiktaşlı idareciler, genç orta saha oyuncusuyla sezon sonunda masaya oturacak. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin talimatıyla yıllık 350 bin Euro olan maaşı 1 milyon Euro’ya çıkarılması beklenen Dorukhan’ın, teklife ne yanıt vereceği merak konusu...
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İtalyan basını Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin Kosovalı golcü için Fenerbahçe'ye 20 milyon euro bonservis teklif ettiğini yazdı.
Salgın döneminin zor şartları, kulüplerle futbolcuları karşı karşıya getirdi... AKŞAM, Kulüpler Birliği'nin futbolcu ücretlerini yüzde 30 indirme kararını spor hukukçularına sordu. Ortak görüş “Futbolculara sözleşme fesih hakkı doğar, süreç mahkemede biter” oldu.
Ulvi Güveneroğlu eski takım arkadaşının zekasına ve disiplinine güveniyor: “Sergen'le 1.5 sene beraber oynadık. Müthiş yetenekliydi. Hocalık döneminde de zeki ve akıllı bir kardeşimiz. Başarılı olmak kadroyla ilgili. İyi bir kadroyla çalışırsa başarılı olacağını düşünüyorum.”
Givemesport, futbol tarihinin en kötü bireysel performanslarını açıkladı…
Avrupa basınına göre Galatasaray tarafından kadro dışı bırakılan Mustafa Kapı'ya talip var.
Fatih Terim, liglere verilen arada yıldız avına çıktı. Scout ekibine İsveç ve Norveç gibi Kuzey ülkelerindeki yeteneklerden bir havuz oluşturulması talimatını veren Fatih hoca, videolarla gençleri analiz ediyor.
Beşiktaş, yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için harekete geçiyor.