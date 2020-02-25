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aksam.com.tr
  • 25 Şubat 2020 Salı 09:21
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  • 25 Şubat 2020 Salı 09:21

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz adım adım geri dönüyor

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz adım adım geri dönüyor

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Başarılı ön libero, dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle Almanya’daki son tedavisini de gerçekleştirdi. Önceki gün İstanbul’a dönen ve teknik direktör Sergen Yalçın’a hazır olduğunu söyleyen 23 yaşındaki futbolcunun, 15 gün sonra takıma katılacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ın Alanyaspor’la 6 Ekim 2019’da karşı karşıya geldiği mücadelede dizinden sakatlanan Dorukhan Toköz, o tarihten beri Beşiktaş formasından uzakta kalmıştı. 23 yaşındaki futbolcu, yoğun tedavi programının ardından sağlığına kavuştu.

Bireysel olarak çalışmalara Ocak ayında başlayan başarılı oyuncu, önceki gün tedavisinin son etabını da Almanya’da tamamlayıp İstanbul’a geldi. Türkiye’ye döner dönmez soluğu Nevzat Demir Tesisleri’nde alan Dorukhan’ın, teknik direktör Sergen Yalçın’la görüştüğü öğrenildi.

‘Acele etme’

Türkiye’nin Euro 2020 kadrosunda yer alabilmek için bir an önce takımla çalışmalara başlamak istediğini söyleyen Dorukhan Toköz’e bu konuda teknik direktör Sergen Yalçın’dan ‘zaman’ uyarısı geldiği bildirildi.

Yalçın’ın Dorukhan’a, “Takıma geri dönmek için acele etme. Önümüzde uzun bir süreç bulunuyor. Takımın saha ihtiyacı var. 15 gün daha burada kontrollerini yapıp sonrasında tam olarak hazır şekilde takıma katılırsın” dediği öğrenildi. Bu süre zarfında bireysel olarak çalışmalarını sürdürecek olan başarılı ön liberonun, sezonun son haftalarına doğru formasına geri dönmesi bekleniyor.

(Fanatik)

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