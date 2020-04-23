Beşiktaş'ta Domagoj Vida kendisine takım aramaya başladı

Yönetimin yeni maaş bütçesi planlaması sebebiyle en çok indirim yapması gereken isimlerin başında gelen Hırvat stoperin, bu duruma olumlu bakmayıp menajeri aracılığıyla kendisine kulüp aramaya başladığı öğrenildi.
Tecrübeli oyuncuya, İngiltere Premier Lig başta olmak üzere birçok kulüpten talip olduğu bildirildi.
(Fanatik)
Yaşanan ekonomik olumsuzluklar sebebiyle futbolculardan fedakarlık bekleyen Beşiktaş yönetimi, konuyla ilgili Burak Yılmaz ile görüşme yapmıştı. Tecrübeli futbolcunun yönetime, “Lütfen bana indirim konusuyla gelmeyin” dediği ortaya çıktı. Bu cevap sonrası çılgına dönen Siyah-Beyazlılar, Burak Yılmaz ile yollarını ayırma kararı aldı. Karar, bir sonraki görüşmede futbolcuya iletilecek.
Fenerbahçe'nin, Napoli ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Jose Callejon için oyuncuya yaptığı teklif ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler, tecrübeli futbolcuya 2 yıllık sözleşme sunarken yıllık 2,5 milyon Euro maaş önerdi. Callejon ise yıllık 3 milyon Euro talep ediyor.
Volkan Babacan ve Fabrice N'Sakala ile anlaşan Beşiktaş; Nurullah Aslan, Oğulcan Çağlayan ve Yunus Mallı'yı da kadrosuna katmak istiyor.
Fenerbahçe'nin sezon başında renklerine kattığı Alman hücum oyuncusu Max Kruse, kişisel instagram hesabında açıklamalarda bulundu. Alman yıldız, süper lig, şampiyonluk yarışı, corona virüse yakalandığı iddiası ve daha birçok konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Beşiktaş'ta yönetimin maaş indirimi teklifine sıcak bakmayan Domagoj Vida, kendisine kulüp aramaya başladı bile.
Halihazırda ekonomik sıkıntılarla boğuşan Fenerbahçe'ye son darbeyi koronavirüs vurdu. Yeni sezon transferleri için iyice kaynak sıkıntısına giren Sarı-Lacivertliler, elindeki futbolcuları değerlendirme kararı aldı. Bu bağlamda hareket edecek olan Fenerbahçe'nin gelecek sezon özellikle Ferdi Kadıoğlu'na daha çok şans vermesi bekleniyor.
Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Mauricio Isla'ya Serie A ekiplerinden Parma'nın teklifte bulunduğu öne sürüldü.