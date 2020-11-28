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aksam.com.tr
  • 28 Kasım 2020 Cumartesi 10:25
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Beşiktaş'ta derbide gözler savunmada

Beşiktaş'ta derbide gözler savunmada

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Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Ligde bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Beşiktaş, oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgiyle 13 puan topladı.

Süper Lig'in ilk 4 haftasında birer galibiyet ve beraberlikle iki yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, son 4 karşılaşmada ise 3 galibiyet ile bir yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Beşiktaş, ligin 9. haftasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.

- SAVUNMADA SIKINTILI

Siyah-beyazlı ekip bu sezon savunmadaki sıkıntılarıyla dikkati çekiyor.

Oynadığı 8 maçta 14 gol yiyen Beşiktaş, sadece Yeni Malatyaspor karşısında gole izin vermedi.

- ERSİN VE DORUKHAN CEZALI

Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu kırmızı, Dorukhan Toköz ise sarı kart cezası nedeniyle derbi maçta görev alamayacak.

Gaziantep FK maçında kırmızı kart gören Ersin, Medipol Başakşehir maçının yanı sıra Fenerbahçe mücadelesinde de takımını yalnız bırakacak.

Medipol Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla bu sezon dördüncü kez aynı durumu yaşayan Dorukhan da yarınki derbide forma giyemeyecek.

- KALEDE YİNE UTKU OLACAK

Ersin'in yokluğunda Medipol Başakşehir maçında kalede görev alan Utku Yuvakuran'ın derbi maçta da görev alması bekleniyor.

Utku, Medipol Başakşehir karşısında 2 gol yemesine rağmen kritik kurtarışlarıyla beğeni toplamıştı.

- EKSİKLER DÖNÜYOR

Milli maç arasında 8 oyuncusunun Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla Medipol Başakşehir karşısına eksik çıkan siyah-beyazlı takımda hafta içinde oyuncuların bir bölümü ekibe dahil oldu.

Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyen Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Fabrice N'Sakala, Welinton ve Atakan Üner hazır hale geldi.

- GÖKHAN TÖRE VE HASİC DERBİDE OYNAYAMAYACAK

Sakatlığı bulunan Gökhan Töre, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kovid-19 test sonucu bir kez daha pozitif çıkan Ajdin Hasic de derbi mücadelesinde görev alamayacak.

Medipol Başakşehir maçı öncesi Kovid-19 testleri pozitif çıkan diğer oyuncuların ise son sonuçlarının negatif olduğu açıklanmıştı.

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