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aksam.com.tr
  • 14 Mart 2020 Cumartesi 11:11
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  • 14 Mart 2020 Cumartesi 11:11

Beşiktaş'ta derbi öncesi galibiyet primi belli oldu

Beşiktaş'ta derbi öncesi galibiyet primi belli oldu

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Süper Lig'in 26. haftasında derbide Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta prim rakamı belli oldu.

Beşiktaş Yönetimi, zorlu Galatasaray derbisi sonrası oyuncularına adam başı 75 bin TL prim vermeyi planlıyor.

Bu maçın kazanılması halinde şampiyonluk yarışında daha da iddialı bir duruma geleceklerini bilen siyah-beyazlı yönetim, o nedenle süper prim vermeye karar verdi.

Derbiye yönetim olarak tam kadro gidecek olan Beşiktaş Yönetimi, ayrıca virüs uyarısı yaptı, maç öncesi ve maç sonrası taraftarın bir araya gelmemesini istedi.

Takım otobüs dezenfekte edildi

Virüs nedeniyle azami tedbir alan kulüplerden Beşiktaş, bu tedbiri otobüs için de gösterdi. Siyah-beyazlılar, karayolu ulaşımı için kullandığı otobüsü, futbolcuların hijyenik bir ortamda güvenle seyahat edebilmeleri için dezenfekte ettirdi.

(Milliyet)

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