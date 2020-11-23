Beşiktaş'ta derbi öncesi eksikler dönüyor

Süper Lig'de 9. haftayı 3-2'lik Başakşehir galibiyetiyle tamamlayan Siyah-Beyazlılar'da gözler pazar günü Fenerbahçe deplasmanında çıkılacak derbiye çevrildi.
Önceki akşam kart cezası bulunması sebebiyle Ersin Destanoğlu'ndan yararlanamayan ve 5 oyuncusunu da koronavirüsten dolayı kullanamayan Kara Kartal, bu önemli eksiklere rağmen baskılı futbolla rakibini yenerek özgüvenini artırdı.
Teknik direktör Sergen Yalçın, bireysel performanslarıyla ön plana çıkan Atiba Hutchinson başta olmak üzere; Rachid Ghezzal, Cyle Larin ve Vincent Aboubakar'ın son durumundan oldukça memnun kalırken bu istikrarın Fener maçına da yansımasını istiyor.
Koronavirüs karantinası bu hafta içerisinde bitecek olan futbolcuların da takıma katılması ve diğer isimlerin de hazır hale gelmesiyle Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanına cezaları bulunan Ersin ve Dorukhan dışında tam kadro çıkacak.
Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Lille, Lorient'i 4-0 mağlup ederken, karşılaşmada Yusuf Yazıcı şov vardı.
Fenerbahçe'de sezon başından beri yapılan geniş kadro vurgusu son karşılaşmada kendini gösterdi.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Diego Perotti'nin kendi isteğiyle garanti ücretini düşük, maç başı ücretini ise yüksek tuttuğu ortaya çıktı. Sakatlıklarla ilgili sıklıkla gündeme gelen Arjantinli yıldızın ‘oynadıkça kazanayım' tavrı, yönetimin karar vermesini kolaylaştırdı.
Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, 10 eksikle çıkacakları Kayseri maçı öncesi oyuncularına ciddi uyarılarda bulundu, “Bu fırsatlar her zaman gelmez. Çıkıp oynayın ve formaya talip olduğunuzu gösterin” diye konuştu
6 eksiğe rağmen Başakşehir karşısında sahaya yansıtılan baskın futbol ve alınan galibiyet, derbi öncesi Kartal'ın özgüvenini artırdı. Atiba'nın üretkenliği, Ghezzal'in klası, Larin'in istikrarı ve Aboubakar'ın çıkışı, teknik ekibe pazar günü öncesi moral veriyor. Koronavirüs karantinası bitecek oyuncuların bu hafta takıma katılmasıyla Beşiktaş; Ersin ve Dorukhan dışında Kadıköy'e tam kadro çıkacak.
Lille'in Lorient'i 4-0 mağlup ettiği maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, Fransız basınında manşetlere oturdu.