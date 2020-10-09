Beşiktaş'ta Denizlispor maçı hazırlıkları sürüyor

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmalarıya başladı.
Pas ve dar alanda top kapma çalışması ile süren antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, Yukatel Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.
Galatasaray'da yönetim kurulunun indirim isteğini kabul etmeyen isimlerin Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli olduğu öğrenildi.
Başkan Erdoğan, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Sırbistan'ı yenerek finale yükselen milli takıma başarı dileklerinde bulundu.
Serie A takımlarından Milan'ın İsveçli golcüsü Zlatan İbrahimovic'in koronavirüs hastalığını atlattığı bildirildi.
Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.
THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Rusya'nın Khimki ile Litvanya'nın Zalgiris takımları arasında bu akşam oynanması planlanan karşılaşma, yarına ertelendi.