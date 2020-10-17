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aksam.com.tr
  • 17 Ekim 2020 Cumartesi 14:15
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Beşiktaş'ta Denizlispor maçı hazırlıkları devam ediyor

Beşiktaş'ta Denizlispor maçı hazırlıkları devam ediyor

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Süper Lig'de 5. haftayı bay geçecek Beşiktaş, 6. haftada 26 Ekim Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi. İdmanda kondisyon ve taktik çalışmaları üzerinde duruldu.

Sahada yapılan ısınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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