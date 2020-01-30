Beşiktaş'ta Caner Erkin ile görüşmeler şimdilik donduruldu

Beşiktaş'ta yıllık 1 milyon 750 bin Euro alan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin'e yönetim tarafından 850 bin Euro maaş üzerinden iki yıllık mukavele teklifi götürülmüştü. Yıldız futbolcunun buna karşılık 1.4 milyon Euro talep ettiği öğrenildi.
Taraflar arasındaki görüşmeler ise Caner'in Erzurumspor maçında Elneny ile yaşadığı tartışmanın ardından ileri bir tarihe ertelendi.
Göztepe maçına da yedek kulübesinde başlayan Caner'in kariyeri ile ilgili planlarına yurt dışı seçeneğini dahil ettiği gelen bilgiler arasında...
(Sabah)
Trabzonspor, Yeni Malatyasporlu futbolcu Guilherme ile prensip anlaşmasına vardı.
Çin Süper Ligi'nde maçlar, ülkede patlak veren koronavirüs salgını sebebiyle süresiz ertelendi.
Trabzon-F.Bahçe derbisi aynı zamanda Süper Lig’de gol krallığı mücadelesi veren iki forvet oyuncusunu da karşı karşıya getirecek. Dev maç Sörloth ve Muriqi’in de düellosuna sahne olacak.
Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine Ali Palabıyık atandı... Palabıyık iki takımın 4 maçını yönetti, 3’ü berabere bitti, 1’ini F.Bahçe kazandı.
Abdullah Avcı’nın mukavelesi en sonunda dün feshedildi. Bu açıklamanın ardından 1.5 yıllık Sergen Yalçın dönemi de resmen başladı. Bugün saat 19.03’te imza töreni olacak. Taraftarlar da efsaneyi canlı izleyecek.
ASLAN, ligde oynayacağı 5 müsabakada İstanbul dışına çıkmayacak.
NBA’de Cleveland Cavaliers ile New Orleans Pelicans takımları arasında oynanan maçta Elazığ ve çevre şehirlerde de hissedilen deprem için destek geldi.