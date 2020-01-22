Beşiktaş'ta Caner Erkin ile Elneny gerginlik yaşadı

Beşiktaş’ın 3’üncü golü yemesinin ardından iki futbolcu tartışma yaşadı. Mısırlı orta saha oyuncusu, 3’üncü golde rakibini arkasına kaçıran Caner Erkin’e tepki göstererek üstüne geldi. Caner Erkin de Elneny’i boğazından itti. Daha sonra Gökhan Gönül ve Oğuzhan Özyakup araya girerek iki futbolcuyu sakinleştirdi.
Yenen golün ardından siyah beyazlı taraftarlar da Caner Erkin’i topla her buluştuğunda ıslıklarla protesto etti.
Beşiktaş, 3-2’nin rövanşında kendi sahasında BB Erzurumspor’a yine aynı skorla mağlup oldu ve Ziraat Türkiye Kupası’ndan elendi.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Beşiktaş, deplasmanda 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında sahasında BB Erzurumspor’a 3-2 yenildi ve kupaya veda etti.
Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun rövanşında BB Erzurumspor ile oynadığı maçta siyah beyazlı futbolcular Caner Erkin ve Mohamed Elneny arasında gerginlik yaşandı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Erzurumspor'u konuk eden Beşiktaş'ta siyah - beyazlı taraftarlar, kaleci Loris Karius'a ıslıklı tepkide bulundu.
Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fransız futbolcu Remi Walter'ı kadrosuna kattı.
Galatasaray Kulübü, sol bek oyuncusu Emre Taşdemir'in sözleşmesini 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzattı.
Türkiye Kupası son 16 turunda Göztepe ile Antalyaspor, Bornova Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Göztepe'nin Bornova Stadı'nda çıktığı son maç 2-2 sona erdi ve ilk maçı evinde 4-3 kazanan Antalyaspor çeyrek finale yükseldi.