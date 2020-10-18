Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor

Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda kontrol pas çalışmalarının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Yarını izinli geçirecek olan siyah-beyazlılar, hazırlıklarına 20 Ekim Salı günü saat 17.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.
Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli ikilisi için yeni karar verildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor karşısında iki futbolcuyu da 11'de oynatacak. Terim, Feghouli-Belhanda ikilisini sürekli oynatarak hem maksimum verim almayı hem de onlara kulüp arayan yönetimin işini kolaylaştırmayı planlıyor.
Sarı-Lacivertliler, kendisi gibi ligin namağlup takımlarından Göztepe'ye konuk olacak. Teknik Direktör Erol Bulut, son haftalardaki kadrosunda mecburen değişikliğe gidecek.
Fernando Muslera'nın sakatlığı Galatasaray'ın ardından Uruguay Milli Takımı'nı da vurdu. Nando'nun yerine forma giyen kaleci Campana, ülkede eleştiri oklarının hedefi oldu.
Mbwana Samatta sadece golleriyle değil, futbol karakteriyle de Fenerbahçe'ye umut oldu. Samatta; gezen, topu ayağında tutmayan yapısıyla takım oyununa çok uygun bir isim olarak görülüyor
Beşiktaş'ın İspanyol savunma oyuncusu Francisco Montero, siyah-beyazlı kulübe gelmenin kendisi için önemli bir adım olduğunu söyledi.
G.Saray'da orta saha takviyesi konuşulsa da Aslan hedefini sol bek olarak belirledi. Ara transferde Marcao veya Luyindama yüksek bir bedelle satılırsa Leipzig ile Uruguaylı sol bek için masaya oturulacak.