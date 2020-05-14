  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 14 Mayıs 2020 Perşembe 10:27
  • |
  • 14 Mayıs 2020 Perşembe 10:27

Beşiktaş'ta büyük transfer operasyonu başlıyor

Beşiktaş'ta büyük transfer operasyonu başlıyor

Paylaş

Başkan Ahmet Nur Çebi, futbol şubesinden sorumlu 2 yönetici; Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları'yla görüştü. Çebi, sezon sonunda 8 futbolcunun kontratının bitecek olması sebebiyle transfer çalışmalarına başlaması talimatını verdi.

Siyah-Beyazlılar’da sezon sonunda tam 8 oyuncunun kulüple sözleşmesi sona erecek. Beşiktaş’la kontratını tek taraflı olarak fesh eden Loris Karius başta olmak üzere diğer kiralıklar; Pedro Rebocho, Abdoulay Diaby, Mohamed Elneny’le resmen yollar ayrılacak. Kara Kartal’da; Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson’ın da kontratı sona erecek. Bu 3 oyuncuyla sezon sonunda anlaşma uzatmak için görüşmelerde bulunacak olan yönetim, ek olarak kulüple opsiyonlu sözleşmesi bulunan Kevin-Prince Boateng’le ilgili olarak kararını da verecek.

Yöneticiler harekete geçti

Kadrosundan en az 5 isimle yollarını ayırması beklenen Beşiktaş’ta Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, futbol şubesinden sorumlu yöneticiler; Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları’na şimdiden transfer talimatı verdiği ortaya çıktı. Başkan’ın, 2 isimle yaptığı görüşmede, “Kadromuzu yerli ve maliyeti düşük oyuncularla güçlendirmeliyiz. Dorukhan Toköz gibi gelecek vadeden, genç, Avrupa transfer piyasasında değerlendirebileceğimiz futbolcular bulmalıyız” dediği öğrenildi. Bu gelişme sonrasında Kocadağ ve Torunoğulları’nın, iki ayrı koldan temaslara başladığı belirtildi.

Resmi açıklama beklemede

Kara Kartal’daki Dorukhan Toköz krizi sona erdi. Önceki yönetimin sözleşmesini 350 bin Euro’dan 1.4 milyon Euro’ya çıkarma sözü verdiği başarılı ön libero, görev değişikliği sonrasında yeni idareyle yaşanan problemi atlattı. Mevcut yönetimle yeni kontrat için 1.1 milyon Euro’ya el sıkışan Dorukhan Toköz’ün,sözleşmeyi imzaladığı bildirildi.Resmi açıklama için sezonun bitmesinin beklendiği, ligin resmen tamamlanmasının ardından Finansal Fair-Play Kuralları’na takılmamak için duyurunun şimdilik bekletildiği ifade edildi. Dizindeki sakatlığı atlatan ve takımla çalışmalara başlamak için gün sayan Dorukhan, çok çalışıp korona virüs sebebiyle 2021’e ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türkiye’nin kadrosunda yer alabilmeyi hedefliyor.

(Fanatik)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Michael Schumacher hasta yatağında bile kazanmaya devam ediyor

title

Fatih Terim istedi, Galatasaray transferi bitiriyor!

title

Fenerbahçe'de yeni transferi İsmail Yüksek formayı giydi

Galatasaray çalışmalarına devam ediyor

SPOR GÜNDEMİ

Cömert olan kazanır
Cömert olan kazanır

Cömert olan kazanır

Galatasaray ve Arsenal genç stoper için karşı karşıya geldi. İngiliz ve Alman basını, Sarı-Kırmızılı takımın Eray Cömert için ilk teklifi yaptığını yazdı. Şimdi Arsenal'in Basel'li futbolcu için İsviçre kulübüne yapacağı teklif merakla bekleniyor.

Anneliği doya doya yaşamak istiyorum
Anneliği doya doya yaşamak istiyorum

Anneliği doya doya yaşamak istiyorum

Vakıfbank'ta tam 20 kupa kaldıran Gözde Kırdar karantina günlerini ve planlarını AKŞAM'a anlattı: “Sakin ve huşu içinde bir hayatım var. Çalışmak zorunda olan annelere lafım yok ama ben kendi annemi örnek alıyorum. O da öğretmenliği bırakıp, bize bakmış. Kendi çocuğuma bakmak, anneliği doya doya yaşamak istiyorum.”

Resmen Belözoğlu... Çetinkaya Emre'yi açıkladı
Resmen Belözoğlu... Çetinkaya Emre'yi açıkladı

Resmen Belözoğlu... Çetinkaya Emre'yi açıkladı

Hasan Çetinkaya, “Berke'yi kiralamak istiyoruz. Onlar da sıcak bakıyor. Emre Belözoğlu ile konuştuk” dedi. Bu açıklamalarla birlikte Emre'nin Fenerbahçe'deki Sportif Direktörlük görevi de netleşmiş oldu.

Kadınlarla gönül alma
Kadınlarla gönül alma

Kadınlarla gönül alma

Beşiktaş erkek futbol takımıyla 1 yıllık opsiyonu kullanmama kararı alan Vodafone, kadın futbol takımına sponsor olmak için anlaşmaya vardı.

Galatasaray transferi bitiriyor!
Galatasaray transferi bitiriyor!

Galatasaray transferi bitiriyor!

Fatih Terim, scout (izleme) ekibinin önerdiği Salih Özcan'ı onayladı, operasyon başladı. Sarı-Kırmızılılar, Kiel'de müthiş bir sezon geçiren 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu kimseye kaptırmak istemiyor.

En büyük Fenerbahçe!
En büyük Fenerbahçe!

En büyük Fenerbahçe!

Fenerbahçe'nin 1 numaralı hoca adayı Bjelica net konuştu: “Fenerbahçe'yle görüştüm. Ancak henüz bir anlaşma yok. Diğer tüm teklifleri bir kenara koydum. Çünkü, Fenerbahçe benimle ilgilenen en büyük kulüp. Eğer anlaşamazsam, diğer tekliflere bakacağım.”

Beşiktaş'ta büyük operasyon
Beşiktaş'ta büyük operasyon

Beşiktaş'ta büyük operasyon

Başkan Ahmet Nur Çebi, futbol şubesinden sorumlu 2 yönetici; Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları'yla görüştü. Çebi, sezon sonunda 8 futbolcunun kontratının bitecek olması sebebiyle transfer çalışmalarına başlaması talimatını verdi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.