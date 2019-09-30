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  3. Beşiktaş'ta büyük isyan! '4 isim hemen gönderilmeli'

Beşiktaş'ta büyük isyan! '4 isim hemen gönderilmeli'

Beşiktaş'ta büyük isyan! '4 isim hemen gönderilmeli'

Trabzonspor karşısında oynadıkları futbolla camiadan tepki gören Gökhan Gönül, Caner Erkin, Necip Uysal ve Atiba ile Ocak ayında yolların ayrılması bekleniyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Süper Lig’de oynanan 6 maçta sadece 5 puan toplayan ve gelecek haftalar için ışık vermeyen Beşiktaş’ta 5 futbolcunun performansları taraftarları çıldırttı.

KARİUS SÖZLEŞMESİ YÜZÜNDEN YOLLANAMIYOR

Trabzonspor karşısında tarihi bir mağlubiyet alan ve kenarda çaresiz görünen Abdullah Avcı’nın yaptığı transferler sorgulanmaya başlanırken, tecrübeli teknik adamın bazı oyuncularla yoluna devam etmemesi konusunda uyarıldığı belirtildi. 4-1 biten 90 dakikanın ardından Gökhan Gönül, Caner Erkin, Necip Uysal, Atiba ve Karius’un Alanyaspor karşısında sahada olması istenmezken, Karius haricinde diğer 4 tecrübeli isimle Ocak ayında vedalaşılacağı öğrenildi.

ATİBA - GÖKHAN YAŞLI CANER - NECİP YETERSİZ

Gerek fizik olarak, gerekse oyun içi etkinliği ve kalite olarak siyah beyazlı takıma katkı vermekte artık zorlanan Caner Erkin, Gökhan Gönül, Atiba, Necip’in yerlerini Douglas, Rebocho, Roco ve Ljajic’e bırakacağı tahmin edilirken, Avcı’nın yeni bir kadroyla Alanyaspor maçıyla birlikte çıkış yapması bekleniyor.

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