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  3. Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın en erken Trabzonspor maçında oynayacak olması moralleri bozdu

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın en erken Trabzonspor maçında oynayacak olması moralleri bozdu

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın en erken Trabzonspor maçında oynayacak olması moralleri bozdu

Beşiktaş’ın golcü futbolcusunun en erken Trabzonspor karşılaşmasında oynayacak olması Abdullah Avcı’nın tüm planlarını alt üs etti. Avcı'nın doktorlarla yaptığı görüşmede Burak'la ilgili her detayın kendisine aktarılmasını istediği öne sürüldü.

Kartal'da Burak Yılmaz krizi yaşanıyor. Golcü futbolcunun henüz hazır olmaması ve en erken Trabzonspor maçında oynayabileceğinin açıklanması moralleri bozdu.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın doktorlarla yaptığı görüşmede Burak'la ilgili her detayın kendisine aktarılmasını istediği öne sürüldü.

(Takvim)

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