Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın en erken Trabzonspor maçında oynayacak olması moralleri bozdu

Kartal'da Burak Yılmaz krizi yaşanıyor. Golcü futbolcunun henüz hazır olmaması ve en erken Trabzonspor maçında oynayabileceğinin açıklanması moralleri bozdu.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın doktorlarla yaptığı görüşmede Burak'la ilgili her detayın kendisine aktarılmasını istediği öne sürüldü.

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