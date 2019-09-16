Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7144
  • 6,3173
  • 276.146
  • 103195
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın Başakşehir maçına yetiştirilmesi için tüm imkanlar zorlanıyor

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın Başakşehir maçına yetiştirilmesi için tüm imkanlar zorlanıyor

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın Başakşehir maçına yetiştirilmesi için tüm imkanlar zorlanıyor

Beşiktaş'ta hücum zenginliğinin azalması, Burak Yılmaz özlemini yükseltti.

Beşiktaş, 4 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 7 gol gördü ve -1 averaja sahip oldu.

Burak Yılmaz'ın yokluğunda forvette görev yapan Güven Yalçın etkisiz bir görüntü sergiledi. Genç oyuncu sadece 1 gol kaydedebildi. Abdullah Avcı'nın Güven'de ısrar etmesi, önceki günkü maçta da 83 dakika sahada tutması büyük eleştiri topladı.

Güven'in yerine oyuna girip golünü atan Umut Nayir'in Slovan Bratislava'ya karşı ilk 11'de sahaya çıkacağı öğrenildi.

Ancak hem teknik heyetin hem yönetimin hem de taraftarın yolunu gözlediği bir isim var; o da Burak Yılmaz. Camia, takımın hücumdaki etkisizliğinin Burak'ın yokluğundan kaynaklandığı görüşünde hemfikir. Siyah-beyazlılar, 34 yaşındaki tecrübeli forveti Başakşehir maçına yetiştirmek için tüm imkanları zorluyor.

(Sabah)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ahmet Kural'ın sevgilisi evli mi? Flaş iddia!
Miray Daner'den dikkat çeken paylaşım
Ünlü oyuncu evde tereyağ yaptı
'Çok Sevdim Yalan Oldu! şarkısının sahibi belli oldu!
Rojda Demirer, Fenerbahçeli oyuncuyla aşk yaşıyor
<p>Balıkesir - İzmir yolunun 2. kilometresinde meydana gelen kaza, başka bir sürücünün araç kamerası

Köpeği Ezmemek İçin Sürücünün Takla Attığı Anlar Kamerada

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Trump'tan 'saldırıya hazırız' mesajı

Yer: Gaziantep... Havadan böyle görüntülendi