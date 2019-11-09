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  3. Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e şartlı teklif!

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e şartlı teklif!

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e şartlı teklif!

Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi sona erecek olan Burak Yılmaz , Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile Aralık'ta masaya oturacak. İndirime giderlerse 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

Beşiktaş'ın 3 önemli oyuncusu Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in sezon sonunda sözleşmeleri sona eriyor. Yönetim 3 oyuncusuyla Aralık ayında masaya oturacak.

HEM İNDİRİM HEM TL

Burak, Caner ve Gökhan ücretlerinde indirme gider ve paralarını TL üzerinden almayı kabul ederse 3 oyuncuyla da 2'şer yıllık yeni sözleşme imzalanacak.

GÖRÜŞME ARALIK'TA

Şu anda Burak 2.5 milyon Euro, Caner 1 milyon 750 bin Euro, Gökhan ise 1 milyon 700 bin Euro alıyor. Yeni rakam bunlardan düşük olacak.

(Takvim)


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