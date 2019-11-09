Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e şartlı teklif!

Beşiktaş'ın 3 önemli oyuncusu Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in sezon sonunda sözleşmeleri sona eriyor. Yönetim 3 oyuncusuyla Aralık ayında masaya oturacak.

HEM İNDİRİM HEM TL

Burak, Caner ve Gökhan ücretlerinde indirme gider ve paralarını TL üzerinden almayı kabul ederse 3 oyuncuyla da 2'şer yıllık yeni sözleşme imzalanacak.

GÖRÜŞME ARALIK'TA

Şu anda Burak 2.5 milyon Euro, Caner 1 milyon 750 bin Euro, Gökhan ise 1 milyon 700 bin Euro alıyor. Yeni rakam bunlardan düşük olacak.

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