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  3. Beşiktaş'ta Burak Yılmaz Avrupa'da siftah yapacak

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz Avrupa'da siftah yapacak

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz Avrupa'da siftah yapacak

Beşiktaş’ta sakatlık nedeniyle ligin 5’inci haftasında forma giymeye başlayan kaptan Burak Yılmaz, yarın Braga ile deplasmanda oynanacak maçta Avrupa’da siftah yapacak. Kral, 5 maçta 2 gol ve 1 asistle oynadı.

STAR

BEŞİKTAŞ’TA sezon başında Fikret Orman yönetimi tarafından kaptanlığa getirilen Burak Yılmaz, Avrupa’da ilk kez dümene geçiyor. Sezon öncesi hazırlık kampında yaşadığı sakatlık yüzünden ligin ilk 4 haftasında forma giyemeyen 34 yaşındaki golcü, daha sonra Galatasaray derbisi hariç 5 karşılaşmada 4’ü 11’de olmak üzere 5 maçta 375 dakika süre alıp, takıma 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Avrupa Ligi K Grubu’nda şu ana kadar oynanan Slovan Bratislava, Wolverhampton ve Braga maçlarını kaçıran Kartal’ın kaptanı, Braga ile yarın deplasmanda oynanacak karşılaşma ile birlikte Avrupa’da ilk kez görev yapacak. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın deplasmandaki Antalya maçının son 33 dakikasında süre alan Kral’a, Portekiz ekibine karşı ilk 11’de görev vermesi bekleniyor. İdmanlarda oldukça hırslı görülen Burak, Braga maçının kendileri için büyük önem arzettiğine dikkat çekip, “Burada şanssız şekilde kaybettik. Hedefimiz Braga’yı evinde yenip hem rövanşı hem de ilk galibiyetimizi almak” diye konuştu. Bu arada yönetici Erdal Torunoğulları da, “Avrupa arenasına çıkacak tüm takımlarımıza iyi bir hafta diliyorum” ifadelerini kullandı.

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