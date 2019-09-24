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  3. Beşiktaş'ta bu kez de Ljajic şoku!

Beşiktaş'ta bu kez de Ljajic şoku!

Beşiktaş'ta bu kez de Ljajic şoku!

Beşiktaş'ta sarı kart gören Adem Ljajic, cezalı duruma düştü. Vida ve Elneny'den sonra Ljajic de Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'a deplasmandaki Trabzonspor maçı öncesi bir kötü haber daha geldi. Beşiktaş'ın Başakşehir'le 1-1 berabere kaldığı maçta hakeme itirazdan 34. dakikada sarı kart gören Adem Ljajic, cezalı duruma düştü.

Ljajic, 6. haftada deplasman oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında görev yapamayacak.

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı olan Vida ve Elneny de Trabzon deplasmanında yok.

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