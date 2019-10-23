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  3. Beşiktaş'ta Braga maçı hazırlıkları tamamlandı

Beşiktaş'ta Braga maçı hazırlıkları tamamlandı

Beşiktaş'ta Braga maçı hazırlıkları tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun üçüncü haftasında Braga ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan ve 15 dakikası basına açık olan antrenmana siyah-beyazlı futbolcular, koşu ve açma germe çalışmasıyla başladı.

Beşiktaşlı futbolcular bir süre de pas çalışması gerçekleştirdi.

Tedavileri devam eden Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Dorukhan Toköz, Abdoulay Diaby ve Douglas antrenmana katılmazken, Victor Ruiz ve Georges-Kevin N'Koudou takımdan ayrı koşu yaptı.

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