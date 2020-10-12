Beşiktaş'ta Boyd için bir ihtimal daha var

Beşiktaş'ta yabancı oyuncu sınırına takılan ve lisansı çıkarılmayan Tyler Boyd'un ayrılması bekleniyor. 25 yaşındaki futbolcunun ülkesi ABD'de transfer sezonu 29 Ekim'e kadar açık olacak. Siyah-beyazlı yönetimin de 2023'e kadar kontratı olan futbolcuyu bonservisiyle olmasa bile kiralama yöntemi ile başka kulübe göndermeye çalıştığı öğrenildi.
HOCASI İSTİYOR
ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Gregg Berhalter, Tyler Boyd'un kadro dışı kalmasına tepkiliydi. Berhalter, "Avrupa'da transfer döneminin bittiği gün bunun olması iyi değil" demişti. Berhalter'in, oyuncusunun ABD takımlarından birinde oynamasını istediği öğrenildi.
Son dönemde gergin tavırlarıyla dikkat çeken Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'nun bu durumunun sebebi belli oldu. 850 bin euroluk maaşından memnun olmayan ve zam bekleyen başarılı savunmacının ücretinin aksine yüzde 15 indirimli şekilde yatırılması oyuncuyu çok rahatsız etti.
Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu, uzatmanın son dakikalarında oyundan alınırken tepkileri canlı yayına yansıdı.
Alex, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in camiaya vedası için Başkan Ali Koç'un "Şu an hiçbir kanala satmayacağız. YouTube Katıl'da yayınlamayı planlıyoruz" dediği öğrenildi.
Galatasaray ocak ayında Fernando Muslera ve Marcao ile yeni kontrat imzalamaya hazırlanıyor. Uruguaylı file bekçisinin maaşında indirime gidecek olan Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı stoperin 850 bin euroluk ücretine ise zam yapacak.
A Milli Futbol Takımı yenilenen kadrosu, mücadeleyi bırakmayan ve prese dayalı oyun karakteriyle futbolseverlerin takdirini kazanıyor.
Fenerbahçe'de sakatlıktan yeni çıkan ve düzenli bir şekilde forma şansı bulamayan Mert Hakan Yandaş, milli arada kendine geldi. İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen başarılı futbolcu, teknik direktör Erol Bulut'a ‘hazırım' mesajı verdi.