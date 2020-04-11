Beşiktaş'ta borç 3 milyar 72 milyon

AKŞAM
Beşiktaş bilançolarını KAP’a gönderdi. Siyah-Beyazlı kulübün borcu dudak uçuklatıyor. Ödemeler dengesinde büyük bozulma yaşayan ve sporcularına yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanan Kartal’ın borcu 3 milyar 72 milyon 718 bin TL olarak bildirildi. 9 aylık mali tablolarını bildiren Siyah-Beyazlılar’da Beşiktaş Futbol A.Ş’nin toplam borcu ise 2 milyar 468 milyon TL olarak rapor edildi. Şirketin toplam özkaynakları 1 milyar 62 milyon TL eksi yazarken, Siyah-Beyazlı ekibin futbol şubesinin bu dönemdeki toplam zararı da 246 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin faaliyet raporunda ise, “Koronavirüs salgını Türkiye’de sosyal yaşamı ve ekonomik aktiviteleri olumsuz yönde etkilemektedir. Virüse karşı alınan önlemler kapsamında maçların ikinci bir karara kadar ertelendiği açıklanmıştır. Bu durumun sportif alanda faaliyet gösteren şirketlerin gelirleri ve nakit akışları üzerinde olumsuz etkilerinin olacağı öngörülmektedir” denildi.
Galatasaray, kiralık sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Mario Lemina ve Michael Seri'nin yerine arayışlara başladı. Bu kapsamda sarı-kırmızılıların gündemine gelen isim, milli oyuncu Okay Yokuşlu oldu.
Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu doldurma arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ibre Belçikalı teknik adama yöneldi.
Bu sezon takımında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine geçen Acquah'ın transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Btc Turk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'tan Acquah'a Avrupa'dan gelen teklifler olduğunu belirterek, 'Beşiktaş'tan şu ana kadar gelen bir teklif olmadı.' açıklamasını yaptı.
TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, Süper Lig'in başlama tarihi ile alakalı açıklamalarda bulundu.
Sezon sonu Inter'den ayrılması beklenen ve daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelen Ganalı sol bek Kwadwo Asamoah'ın Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı ve bu nedenle Hoffenheim'dan gelen teklifi reddettiği belirtildi.
Eskişehirspor, eski file bekçisi Boffin'in alacakları nedeniyle -6 puan silme cezası ile 2 dönem transfer yasağı aldı.
İspanyol basını, Trabzonspor'un forveti Sörloth'un Bundesliga yolcusu olduğunu yazdı. Norveçli oyuncu için “Türk” denmesi gözlerden kaçmadı!