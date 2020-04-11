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aksam.com.tr
  • 11 Nisan 2020 Cumartesi 08:00
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  • 11 Nisan 2020 Cumartesi 08:00

Beşiktaş'ta borç 3 milyar 72 milyon

Beşiktaş'ta borç 3 milyar 72 milyon

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Beşiktaş'ın borcu her geçen gün hızla artıyor. Siyah-Beyazlı kulüp dün KAP'a borcunun 3 milyar 72 milyon 718 bin TL olduğunu açıkladı.

AKŞAM

Beşiktaş bilançolarını KAP’a gönderdi. Siyah-Beyazlı kulübün borcu dudak uçuklatıyor. Ödemeler dengesinde büyük bozulma yaşayan ve sporcularına yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanan Kartal’ın borcu 3 milyar 72 milyon 718 bin TL olarak bildirildi. 9 aylık mali tablolarını bildiren Siyah-Beyazlılar’da Beşiktaş Futbol A.Ş’nin toplam borcu ise 2 milyar 468 milyon TL olarak rapor edildi. Şirketin toplam özkaynakları 1 milyar 62 milyon TL eksi yazarken, Siyah-Beyazlı ekibin futbol şubesinin bu dönemdeki toplam zararı da 246 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin faaliyet raporunda ise, “Koronavirüs salgını Türkiye’de sosyal yaşamı ve ekonomik aktiviteleri olumsuz yönde etkilemektedir. Virüse karşı alınan önlemler kapsamında maçların ikinci bir karara kadar ertelendiği açıklanmıştır. Bu durumun sportif alanda faaliyet gösteren şirketlerin gelirleri ve nakit akışları üzerinde olumsuz etkilerinin olacağı öngörülmektedir” denildi.

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