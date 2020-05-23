Beşiktaş'ta Boateng'in kaderi belli oluyor

Ara transfer döneminde yapılan özel anlaşma gereği yeni dönemde de takımda olursa, maaşı 350 bin Euro'dan 1.7 milyon Euro'ya çıkacak olan Boateng için yönetim, teknik ekipten rapor istedi. Siyah-Beyazlılar, olumlu yanıt gelse bile Ganalı yıldızdan büyük bir indirim talep edecek.

Siyah-Beyazlılar’ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Kevin- Prince Boateng’in kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor.

Yarım dönem için 350 bin Euro kazanan ve 10 Süper Lig maçına ilk 11’de başlaması halinde kontratı, 1.7 milyon Euro’dan otomatik olarak uzayacak olan Ganalı oyuncu için yönetimin, teknik ekipten rapor istediği kaydedildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın olumlu rapor vermesi halinde tecrübeli hücum oyuncusunun menaceriyle masaya oturacak olan Siyah-Beyazlılar’ın, 1.7 milyon Euro’luk bedelin 1 milyon Euro seviyesine çekilmesini önereceği bildirildi.

Yıldız oyuncunun durumuyla ilgili olarak geçen hafta açıklamada bulunan temsilcisi Utku Cenikli, “Kevin’in sözleşmesi uzarsa maaşı 1.7 milyon Euro’ya yükselecek. Ancak kulüplerin durumu ortada. O, makul bir adam. Yönetimle konuşup orta yolu buluruz” sözlerini sarf etmişti.

(Fanatik)