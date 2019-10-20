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Beşiktaş'ta başkanlık seçimine yoğun katılım

Beşiktaş'ta başkanlık seçimine yoğun katılım

Beşiktaş Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurula yoğun katılım sağlandı. Saat 13.00 itibariyle 4 bin 800'ün üzerinde genel kurul üyesi oy kullanmak için Akatlar Spor Salonu'na geldi.

Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurula katılım beklenenin üzerinde oldu. Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay'ın başkanlık için mücadele ettiği genel kurula, siyah-beyazlı kulübün genel kurul üyeleri yoğun katılım gösterdi. Sandıklar saat 11.00'de oy kullanımına açılırken, 13.00 itibariyle 3 binin üzeride genel kurul üyesinin oy vermek için Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ne geldiği öğrenildi.

Beşiktaşlı eski sporcuların yanı sıra, iş, sanat ve siyaset dünyasından birçok isim, başkanlık seçimi için genel kurulda oy kullandı.

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