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aksam.com.tr
  • 13 Şubat 2020 Perşembe 11:16
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  • 13 Şubat 2020 Perşembe 11:20

Beşiktaş'ta Başkan Çebi cebinden 67 milyon TL vermiş!

Beşiktaş'ta Başkan Çebi cebinden 67 milyon TL vermiş!

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20 Ekim’de yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kulübü’nün 34. Başkanı seçilmişti. Sunulan raporlarda Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin kulübe yaptığı destek ortaya çıktı.

20 Ekim’de yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kulübü’nün 34. Başkanı seçilmişti.

Beşiktaş Kulübü’nde bu dönemde en büyük sorun kulübün nakit paraya ihtiyacı olmasıydı.

Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi göreve gelmesinin hemen ardından kendi imkanlarıyla kulübe büyük kaktı sağlamışlardı.

15 Şubat Cumartesi günü yapılacak olan Divan Kurulu Toplantısı öncesinde 01.10.2019 - 31.12.2019 döneme ait raporlar Denetim Kurulu’na sunuldu.

Sunulan raporlarda Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin kulübe yaptığı destek ortaya çıktı.

Başkan Çebi, yaklaşık 67 milyon TL’lik katkı sağladı.

İşte o miktarlar:

Ahmet Nur Çebi: 66.966.315,37

Umut Şenol: 269.429,98

Hakan Daltaban: 40.000,00

Bilgihan Sürmen: 5.000.00

Adnan Dalgakıran: 738,02

(Ortacizgi)

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