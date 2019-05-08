Beşiktaş'ta başkan adaylarının listeleri belli oldu

2 adayın gireceği seçimde mevcut başkan Fikret Orman, eski yönetimden 4 isimle yollarını ayırırken tüzük gereği 13'e düşecek yönetim kuruluna iki yeni üye ekledi. Metin Albayrak, Cihat Kumuşoğlu, Candaş Tolga Işık ve Gökçe Meriçten yeni listede yer almazken Doğan Küçükemre ve Serkan Yazıcıoğlu yönetime giren iki isim oldu.

FİKRET ORMAN'IN LİSTESİ

Serdal Adalı

Ahmet Ürkmezgil

Umut Güner

Şafak Mahmutyazıcıoğlu

Deniz Atalay

Ahmet Kavalcı

Hüseyin Yücel

Hüseyin Mican

Hakan Özköse

Erdal Karacan

Melih Aydoğdu

Doğan Küçükemre

Sekan Yazıcıoğlu

HÜRSER TEKİNOKTAY'IN LİSTESİ

Tamer Mert

Doç. Dr. Emre Esen

Yağmur Sağnak

Levon Kamer Dökmeciyan

Ercan Ozan

Nilay Yılmaz

Mehmet Bilal Özokur

Ersan Aksoylu

Aker Çıtak

Murat Guci Geçgil

Mehmet Terzi

Engin Bayraktutan

Mehmet Serkan Engin