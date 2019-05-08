Beşiktaş'ta başkan adaylarının listeleri belli oldu
Beşiktaş'ta 12 Mayıs Pazar günü Akatlar Spor Kompleksi'nde yapılacak olan olağan seçimli genel kurul toplantısı öncesi başkan adayları yönetim listelerini divan başkanlığına teslim etti.
2 adayın gireceği seçimde mevcut başkan Fikret Orman, eski yönetimden 4 isimle yollarını ayırırken tüzük gereği 13'e düşecek yönetim kuruluna iki yeni üye ekledi. Metin Albayrak, Cihat Kumuşoğlu, Candaş Tolga Işık ve Gökçe Meriçten yeni listede yer almazken Doğan Küçükemre ve Serkan Yazıcıoğlu yönetime giren iki isim oldu.
FİKRET ORMAN'IN LİSTESİ
Serdal Adalı
Ahmet Ürkmezgil
Umut Güner
Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Deniz Atalay
Ahmet Kavalcı
Hüseyin Yücel
Hüseyin Mican
Hakan Özköse
Erdal Karacan
Melih Aydoğdu
Doğan Küçükemre
Sekan Yazıcıoğlu
HÜRSER TEKİNOKTAY'IN LİSTESİ
Tamer Mert
Doç. Dr. Emre Esen
Yağmur Sağnak
Levon Kamer Dökmeciyan
Ercan Ozan
Nilay Yılmaz
Mehmet Bilal Özokur
Ersan Aksoylu
Aker Çıtak
Murat Guci Geçgil
Mehmet Terzi
Engin Bayraktutan
Mehmet Serkan Engin