Beşiktaş'ta Başakşehir maçının galibiyet hikayesi

Sabah

Milli arada sıkıntılarla boğuşan, idmanda çift kale maç yapacak kadar bile oyuncu bulamayan Beşiktaş'ın, Başakşehir karşısındaki zaferi yaralarına merhem oldu.

Milli arada sıkıntılarla boğuşan, idmanda çift kale maç yapacak kadar bile oyuncu bulamayan Beşiktaş’ın, Başakşehir karşısındaki zaferi yaralarına merhem oldu.

İşte Beşiktaş'ın Başakşehir galibiyetine uzanan zorlu süreci:

1- Gaziantep yenilgisiyle milli araya moralsiz giren siyah-beyazlılar bir şoku da Koronavirüs testlerinde yaşadı. İlk etapta 3 futbolcusu Kovid-19'a yakalanan siyahbeyazlılarda kâbusun başlangıcı bununla bitmedi.

2- Hırvatistan Milli Takımı'na giden Vida'nın, Türkiye maçının devre arasında testinin pozitif çıktığı bilgisi geldi. Oyuncu apar topar izolasyona gönderildi.

3- Vida'dan bir gün sonra Beşiktaş'ın 4 futbolcusu daha virüse yakalandı ve toplam sayı 8'e çıktı.

4- Hasta olanlar, milli takıma gidenler ve sakatlar derken teknik direktör Sergen Yalçın çift kale maç yaptıracak oyuncu bulamaz oldu. Hazırlık maçı planları da iptal oldu.

5- Koronavirüsü atlatan Necip Uysal, sadece tek antrenmana çıktı. Milli takımından dönen Aboubakar, cuma günü takımla antrenmana çıktı, cumartesi ise maça...

6- Kaleci Utku Yuvakuran adalesindeki yırtığa rağmen iğneyle sahadaki yerini aldı.

7- Savunma adeta toplama birliğiydi. Yedek kulübesinde ise savunmacılar sadece iki genç stoperdi. Rıdvan sakatlandığında Visca'nın karşısına geçen tecrübesiz Erdoğan oldu.

Medipol Başakşehir maçındaki performansı ile takıma büyük katkı veren ve sol bekteki forma yarışında iddialı olduğunu gösteren Rıdvan Yılmaz'ın sakatlığı herkesi korkuttu. N'Sakala'nın yokluğunda şansını iyi kullanan 19 yaşındaki oyuncunun, yapılan kontrollerinde durumunun iyi olduğu ortaya çıkınca bugün idmana katılmasına karar verildi.