Beşiktaş'ta Başakşehir maçının galibiyet hikayesi

Milli arada sıkıntılarla boğuşan, idmanda çift kale maç yapacak kadar bile oyuncu bulamayan Beşiktaş’ın, Başakşehir karşısındaki zaferi yaralarına merhem oldu.
İşte Beşiktaş'ın Başakşehir galibiyetine uzanan zorlu süreci:
1- Gaziantep yenilgisiyle milli araya moralsiz giren siyah-beyazlılar bir şoku da Koronavirüs testlerinde yaşadı. İlk etapta 3 futbolcusu Kovid-19'a yakalanan siyahbeyazlılarda kâbusun başlangıcı bununla bitmedi.
2- Hırvatistan Milli Takımı'na giden Vida'nın, Türkiye maçının devre arasında testinin pozitif çıktığı bilgisi geldi. Oyuncu apar topar izolasyona gönderildi.
3- Vida'dan bir gün sonra Beşiktaş'ın 4 futbolcusu daha virüse yakalandı ve toplam sayı 8'e çıktı.
4- Hasta olanlar, milli takıma gidenler ve sakatlar derken teknik direktör Sergen Yalçın çift kale maç yaptıracak oyuncu bulamaz oldu. Hazırlık maçı planları da iptal oldu.
5- Koronavirüsü atlatan Necip Uysal, sadece tek antrenmana çıktı. Milli takımından dönen Aboubakar, cuma günü takımla antrenmana çıktı, cumartesi ise maça...
6- Kaleci Utku Yuvakuran adalesindeki yırtığa rağmen iğneyle sahadaki yerini aldı.
7- Savunma adeta toplama birliğiydi. Yedek kulübesinde ise savunmacılar sadece iki genç stoperdi. Rıdvan sakatlandığında Visca'nın karşısına geçen tecrübesiz Erdoğan oldu.
Medipol Başakşehir maçındaki performansı ile takıma büyük katkı veren ve sol bekteki forma yarışında iddialı olduğunu gösteren Rıdvan Yılmaz'ın sakatlığı herkesi korkuttu. N'Sakala'nın yokluğunda şansını iyi kullanan 19 yaşındaki oyuncunun, yapılan kontrollerinde durumunun iyi olduğu ortaya çıkınca bugün idmana katılmasına karar verildi.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Diego Perotti'nin kendi isteğiyle garanti ücretini düşük, maç başı ücretini ise yüksek tuttuğu ortaya çıktı. Sakatlıklarla ilgili sıklıkla gündeme gelen Arjantinli yıldızın ‘oynadıkça kazanayım' tavrı, yönetimin karar vermesini kolaylaştırdı.
Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, 10 eksikle çıkacakları Kayseri maçı öncesi oyuncularına ciddi uyarılarda bulundu, “Bu fırsatlar her zaman gelmez. Çıkıp oynayın ve formaya talip olduğunuzu gösterin” diye konuştu
Siyah-beyazlı teknik adam, yöneticiler ve yardımcılarıyla yaptığı değerlendirmede takım ruhunun altını çizdi, “Şartlar olumsuz olsa da büyük maçlarda kötü oynamayız. Hafta sonu Fenerbahçe derbisinde de güzel bir futbol ortaya koyacağımıza inanıyorum” dedi.
Lille'in Lorient'i 4-0 mağlup ettiği maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, Fransız basınında manşetlere oturdu.
Milli arada sıkıntılarla boğuşan, idmanda çift kale maç yapacak kadar bile oyuncu bulamayan Beşiktaş'ın, Başakşehir karşısındaki zaferi yaralarına merhem oldu.
Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında bugün Kayserispor'u konuk edecek. Galatasaray'da tek hedef sahadan zaferle ayrılarak galibiyet serisini sürdürmek.