Beşiktaş'ta bağış kampanyasının başlayacağı tarih belli oldu

Beşiktaş'ın hayata geçireceği bağış kampanyası mart ayı başında başlayacak.

Siyah-Beyazlı renklere gönül verenlerin zor günlerde bir araya gelmeleri gerektiğini belirten Adnan Dalgakıran, “Mart ayı başında hayata geçirmeyi geçmeyi planlıyoruz ve başaracağız. Kimse Beşiktaş'tan büyük değildir. Başkanımız Ahmet Nur Çebi ve yönetici arkadaşlarımız var gücümüzle çalışıyoruz. Kimse merak etmesin kulübümüzün haklarını en küçük noktasına kadar savunmaya devam edeceğiz" dedi.