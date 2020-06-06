Beşiktaş'ta ayrılık! Yıldız oyuncu gidiyor...

Mısırlı oyuncu Mohamed Elneny gelecek sezon da Beşiktaş'ta oynamak için alacaklarının bir an önce ödenmesini şart koştu. Sergen Yalçın ise “Atiba ve Dorukhan bana yeter” dedi.

Sezon başında Arsenal’den kiralık olarak transfer edilen Mohamed Elneny başarılı performansıyla topladığı takdiri bir anda çöpe attı. Yönetim yakın zamana kadar Mısırlı oyuncunun gelecek sezon da kiralanması için Arsenal’le görüşmeler yapmayı planlıyordu. Satın alma opsiyonu 18 milyon avro olan 27 yaşındaki oyuncu da bir süre önce yaptığı açıklamada gelecek sezon da Beşiktaş’ta forma giymek istediğini söylemişti. Arsenal’in de daralan futbol ekonomisi sebebiyle 18 milyon avroda diretmeyeceği ön görülüyordu. Bütün işaretler Elneny’nin kalacağını gösterirken Mısırlı oyuncudan beklenmedik bir hareket geldi.

Fatih Aksoy da geliyor...

Yaklaşık 600 bin avroluk alacağını isteyen Elneny, bu paranın ödenmemesi durumunda Karius gibi sözleşmesini feshedebileceğini söyledi. Bunun üzerine kalan maçlar için endişelenen siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın’a konuyu iletti. Türkiye'nin haberine göre; Elneny’nin de Karius gibi takımdan ayrılmasında bir mahzur görmeyen Sergen Hoca “Giderse gitsin. Bu sezon Atiba ve Dorukhan bana yeter. Gelecek sezon da Fatih Aksoy kadroya katılacak” dedi. Yeniden kiralanması konusunda daha önce olumlu görüş veren Sergen Hoca, son gelişmelerin ardından Elneny’nin biletini kesmiş oldu.

(Fanatik)

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