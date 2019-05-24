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  3. Beşiktaş'ta ayrılığı Burak Yılmaz açıkladı

Beşiktaş'ta ayrılığı Burak Yılmaz açıkladı

Beşiktaş'ta ayrılığı Burak Yılmaz açıkladı

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, siyah-beyazlı takımın Kasımpaşa maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemedi ama karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından veda paylaşımları yaptı.

Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta son maçına çıkan ve Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olan Şenol Güneş ile fotoğrafını paylaştı ve "Benim canım hocam" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Adriano ile de veda paylaşımı yapan Burak Yılmaz "Teşekkürler" diyerek, Brezilyalı ismin ayrılığını duyurdu.

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