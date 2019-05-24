Beşiktaş'ta ayrılığı Burak Yılmaz açıkladı

Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta son maçına çıkan ve Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olan Şenol Güneş ile fotoğrafını paylaştı ve "Benim canım hocam" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Adriano ile de veda paylaşımı yapan Burak Yılmaz "Teşekkürler" diyerek, Brezilyalı ismin ayrılığını duyurdu.