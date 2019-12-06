Beşiktaş'ta Atiba'nın sözleşmesi 1 yıl daha uzatılıyor

Beşiktaş'ın orta sahadaki dinamosu Atiba Hutchinson ilerleyen yaşına rağmen ortaya koyduğu performansla herkesin takdirini topluyor.

8 Şubat 2020'de 37 yaşına girecek olan Kanadalı futbolcu müthiş enerjisi ve çalışkanlığıyla alkışlanırken hem savunma hem de hücumda takıma büyük katkı sağlıyor ve arkadaşlarının işini kolaylaştırıyor.

"FAYDALANMAMIZ LAZIM"

Teknik Direktör Abdullah Avcı, Atiba için Kayserispor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Atiba oynamak istediği kadar oynayacak. Kaybetmeden devam edilmesi gereken oyunculardan biri. Faydalanabildiğimiz kadar faydalanacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Avcı'nın yanı sıra yönetimin de tecrübeli futbolcuyla yola devam etmenin planlarını yaptığı aktarıldı.

TARAFTARLAR SEVİYOR

Siyah-Beyazlı yönetimin devre arası transfer döneminde Kanadalı futbolcuyla masaya oturarak bir yıllık sözleşme yenileme teklifinde bulunacağı vurgulandı.

Sonrasında ise taraftarın sevgilisi olan Kanadalı yıldız futbolcudan kulüpte antrenör olarak devam etmesi istenecek. 36 yaşındaki oyuncunun da 1 yıl + antrenörlük teklifine sıcak baktığı kaydedildi.

(Star)