Beşiktaş'ta Atiba'dan yüzde 25 fedakarlık!

Beşiktaş'ta bu sezon 7. yılını geçiren Atiba Hutchinson, Süper Lig'de 26 maçın 23'ünde görev yaparak takımın en istikrarlı isimleri arasında yer alıyor.
Kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 37 yaşındaki ön libero, Siyah-Beyazlı yönetimden yeni kontrat teklifi bekliyor.
Şu anda 1 milyon Euro maaşı bulunan Atiba'nın, bu bedelde indirime gidip 750 bin Euro'dan bir senelik kontrata imza atmaya olumlu baktığı bildirildi. Tecrübeli oyuncu, Sertegn Yalçın'ın da en beğendiği isimler arasında yer alıyor.
(Fanatik)
Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin gündeminin ilk sırasında teknik direktör transferi yer alıyordu. İtalyan basınında çıkan son dakika haberine göre Sarı-Lacivertliler, Eusebio Di Francesco ile anlaşmaya vardı. 50 yaşındaki teknik adam, kendisiyle birlikte 3 futbolcuyu da Fenerbahçe'ye getiriyor.
Brescia'dan ayrılmaya hazırlanan ve menajeri Mino Raiola'nın teklifiyle Galatasaray'ın gündemine gelen Mario Balotelli konusunda çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'da gelecek sezonun planlaması tüm hızıyla sürerken kiralıktan dönecek olan Mbaye Diagne ve Ryan Babel gözden çıkarıldı. Sarı-Kırmızılılar, iki futbolcunun da menajerine ‘kendinize kulüp bulun' talimatı verdi.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yönetimindeki Suudi yatırım fonu, İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ı satın aldı.
Al Hilal'in Benfica'dan 9,5 milyon Euro'ya transfer ettiği sağ kanat Andre Carrillo, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Perulu yıldız, yıllık 2,5 milyon Euro maaş karşılığında imza atmaya hazır olduğunu dile getirdi.
Genç oyunculara yönelen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 32 yaşındaki Pedro'yu veto etti. Deneyimli hoca kanat transferi için Trezeguet'i istedi.
Trabzonspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jose Sosa'ya 1 yıllık yeni kontrat teklifi sundu. Arjantinli yıldız ise 2 yıllık sözleşmede diretiyor.