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Beşiktaş'ta Atiba takımla çalışmalara başladı

Beşiktaş'ta Atiba takımla çalışmalara başladı

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi.

Kondisyon ve taktik uygulamalar üzerinde durulan antrenman, ısınma ve istasyon koşuları, açma-germe hareketleriyle başladı. Pas, 5'e 2 top kapmanın yapıldığı antrenman, dar alanda kontrol pas, taktik programın yer aldığı çalışmalarla devam etti. İdman, yarı sahada yapılan çift kale taktik maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla sona erdi.

Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz ile Douglas Santos, tendonundan sakatlığı bulunan Erdem Seçgin, milli takımlarda bulunan Muhammed Elneny, Tyler Boyd, Güven Yalçın, Muhayer Oktay ve Ersin Destanoğlu katılmadı.

Sakatlığı bulunan Abdoulay Diaby takımdan ayrı koşu yaparken, Atiba Hutchinson ise takımla çalışmalara başladı.

İdmanı asbaşkan Emre Kocadağ ile bir grup taraftar da izledi. Teknik direktör Abdullah Avcı ile futbolcular, antrenman sonrası taraftarlarla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.


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