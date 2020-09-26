Beşiktaş'ta Atiba Konyaspor maçı kadrosundan çıkarıldı

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Beşiktaş'ta sakatlık kabusu! Konya maçında yok... Beşiktaş'ta sakatlık kabusu! Konya maçında yok... Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, sakatlığı sebebiyle Konyaspor maçı kadrosuna alınmadı.

Fatih Terim'in 'sessiz' planı işe yaradı Fatih Terim'in 'sessiz' planı işe yaradı Sezon öncesi Bolu'da planlanan kampı iptal eden Fatih Terim, takımı Florya'da tuttu. Oyuncularının sessiz maçlara alışması için sık sık çift kale maç yaptıran İmparator, tesis çalışanlarını bile dışarı çıkarıp içeride sadece kuş sesine imkân tanıdı.

Sergen'den isyan: 'Formanın hakkını verin' Sergen'den isyan: 'Formanın hakkını verin' İzolasyon süreci biten ve takımın başına dönen Beşiktaş Teknik Direktörü, cuma günü yapılan idmanda "Ne olursa olsun Rio Ave elenmeyecek bir takım değildi. Burası Beşiktaş. Bir an önce toparlanın" dedi.

İşte unutulmaz derbi maçları İşte unutulmaz derbi maçları Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Dünyanın sayılı derbileri arasına giren İstanbul derbisinde oynanan bazı maçlar tarihe adını yazdırdı. İşte unutulmaz Galatasaray - Fenerbahçe maçları...

Fransız devi İrfan Can ve Ramazan'ı izledi Fransız devi İrfan Can ve Ramazan'ı izledi Fatih Karagümrük, Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir'i 2-0 mağlup ederken Fransız ekibi Lyon'un gözleri de bu maçtaydı! Lyon yetkililerinin bu mücadelede İrfan Can Kahveci ve Ramazan Civelek'i izlediği öne sürüldü.