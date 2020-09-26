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aksam.com.tr
  • 26 Eylül 2020 Cumartesi 15:25
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Beşiktaş'ta Atiba Konyaspor maçı kadrosundan çıkarıldı

Beşiktaş'ta Atiba Konyaspor maçı kadrosundan çıkarıldı

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Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, sakatlığı sebebiyle Konyaspor maçı kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş'ta Konyaspor maçı öncesi sakatlık şoku yaşanıyor.

Ağrıları bulunan Atiba, sağlık heyetinin tavsiyesiyle kadrodan çıkarıldı.

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