Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson'un gözü rekorda

Beşiktaş'ın 37 yaşındaki ön liberosu Atiba Hutchinson, Siyah-Beyazlı formayla fark yaratmaya devam ediyor.
Başarılı futbolcu, son olarak önceki akşam Kasımpaşa mücadelesine ilk 11'de başlayıp 90 dakika boyunca görevini başarıyla yerine getirdi ve bir de gol attı. Bu sezonki skor sayısını 9 maç sonunda 3'e yükselten Atiba, 2 de asist yapmıştı.
Kartal'daki en skorer dönemini geçen sezon geçiren Atiba, 32 maçta 6 gol ve 5 asistle oynayıp 11 sayıya katkı yapmıştı. Başarılı futbolcu, sezon sonunda bu rakamı geride bırakıp rekor tazelemek istiyor.
"Kendimi iyi hissettiğim ve oyunumdan keyif aldığım sürece kariyerime devam etmek istiyorum" diyen Atiba'yla 1 yıl daha yola devam edileceğine şimdiden kesin gözüyle bakılıyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim; Oğulcan Çağlayan, Emre Taşdemir, Kerem, Ali Yavuz gibi gençleri takıma monte etti. Gençlik aşısı meyvesini verdi.
'Küçük takımların büyük antrenörü'
Fatih Terim, herkese şans vermeye çalıştı. Kendini gösteren, performansını yükseltenler ilk 11'de kaldı. Terim, sakat ve hasta yıldızlar takıma dönmesine rağmen kadroyu bozmadı, "İyi olan oynar" mesajını verdi.
Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Atiba Hutchinson, teknik direktör Sergen Yalçın'ı kızdırdı. Başarılı futbolcunun, Siyah-Beyazlıların basketbol maçını izlemeye gitmesi hocasını sinirlendirdi.
Galatasaray'ın problem çocuğu Mbaye Diagne, attığı gollerle kendine geldi.
Fenerbahçe'nin teknik ekibinden yer alan Volkan Demirel, deplasmanda 2-0 kazandıkları Denizlispor maçının ardından sosyal medya hesabından hakem Ali Palabıyık'a gönderme yaptı.