Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson'un gözü rekorda

Sabah

Beşiktaş'ın deneyimli ismi Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı takımda rekor kırmak istiyor.

Beşiktaş'ın 37 yaşındaki ön liberosu Atiba Hutchinson, Siyah-Beyazlı formayla fark yaratmaya devam ediyor.

Başarılı futbolcu, son olarak önceki akşam Kasımpaşa mücadelesine ilk 11'de başlayıp 90 dakika boyunca görevini başarıyla yerine getirdi ve bir de gol attı. Bu sezonki skor sayısını 9 maç sonunda 3'e yükselten Atiba, 2 de asist yapmıştı.

Kartal'daki en skorer dönemini geçen sezon geçiren Atiba, 32 maçta 6 gol ve 5 asistle oynayıp 11 sayıya katkı yapmıştı. Başarılı futbolcu, sezon sonunda bu rakamı geride bırakıp rekor tazelemek istiyor.

"Kendimi iyi hissettiğim ve oyunumdan keyif aldığım sürece kariyerime devam etmek istiyorum" diyen Atiba'yla 1 yıl daha yola devam edileceğine şimdiden kesin gözüyle bakılıyor.