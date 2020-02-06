Beşiktaş'ta altyapı sorumlusu Yasin Sülün ile yollar ayrıldı

Beşiktaş yönetimi, altyapı sorumlusu Yasin Sülün'ün işine son verdi. Ajansspor'a konuşan Sülün, "Tam işimi yapacakken, kulüpten kovuldum" dedi.
Abdullah Avcı ile yollarını ayırarak Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş yönetimi, altyapıda da harekete geçti. Uzun yıllardır altyapıda olan ve son bir yıldır da sorumlu olarak görev yapan Yasin Sülün ile yollar ayrıldı.
Sülün, "Ayrılık şekli etik olmadı. Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum. Dün insan kaynaklarından bir kadın arkadaşımız aradı ve görevimize son verildiğini; birkaç evrak imzalamamız gerektiğini söyledi. Bu hiç yakışmadı. Ben isterdim ki yöneticiler beni arasın ve konuşsun. 12 yaşından bu kulübün kapısından içeri girdim. Önemli başarılarda benim de alın terim var" dedi.
U21 takımında çalıştırdığı birçok oyuncu şu anda Süper Lig'de yer aldığını anlatan Sülün, "Fatih Aksoy ve Sedat Şahintürk bunlardan sadece ikisi.. Ben sezon öncesinde yönetim tarafından altyapı sorumlusu olarak göreve getirildim. Fakat gelinen noktada tam işimi yapacakken kulüpten kovuldum" diye konuştu.
Öte yandan 100. yıl şampiyonluğunda birlikte futbol oynadığı Sergen Yalçın'ın teknik direktör olarak Beşiktaş'ta başarılı olacağına inandığını söyleyen Sülün, "Sergen Ağabey camianın sevdiği ve saygı duyduğu birleştirici bir isim. Altyapıdan gelen oyunculardan da mutlaka faydalanacaktır. Kaleci Ersin, Rıdvan, Erdoğan ve Kerem'e de şans verecektir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündemdeki konulara dair basın toplantısı düzenledi. İstifa edeceği yönündeki iddialara da cevap veren Özdemir; harcama limitlerinden VAR’a, ertelenen Malatyaspor-Trabzonspor maçından Beşiktaş’ın kural hatası talebi ve Zorlu’daki görüşmeye kadar birçok konuya değindi. Özdemir ayrıca Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un iddialarını da yanıtladı.
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A Takım'ın başına Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş, altyapı sorumlusu olarak çalışan Yasin Sülün ile yollarını ayırdı. Sülün, insan kaynakları departmanından gelen telefonla ayrılığın bildirildiğini aktarırken, "Dün insan kaynaklarından bir kadın arkadaşımız aradı ve görevimize son verildiğini söyledi. Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum. Bu hiç şık olmadı" dedi.
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