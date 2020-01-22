Beşiktaş'ta Aleksandar Prijovic görüşmeleri olumsuz sonuçlandı

Adı bir süredir Beşiktaş'la anılan Aleksandar Prijovic'in Beşiktaş'a pahalı geldiği iddia edildi. Yönetimin zaten gündeminde olmamasına rağmen Mozzart Sport, Al Ittihad'da forma Sırp forvetin menajerinin İstanbul'da Beşiktaşlı yöneticilerle görüştüğünü iddia etti. Sadece 6 ay için 1.5 milyon euro isteyen Prijovic'in Beşiktaş'a pahalı geldiği yazıldı.
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3 kulübün raporunda da, ‘Borca batıklık’ ve ‘Şirketin sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi şüpheler oluşturabilecek önemli belirsizlikler saptanmıştır’ şeklinde ifadelere yer verildi. Tablo çok kötü.
34 yaşındaki forvet, Kayseri’ye attığı 2 golün ardından ligde 4 maçtır suskun. Burak, Süper Lig’de son olarak 2014-2015’te 4 hafta gol atamamıştı.
Yazarımız Alen Markaryan, Beşiktaş'taki kötü gidiş üzerine bir yazı kaleme aldı.
TFF eski Genel Sekreteri Prof. Dr. Emre Alkin, futbol kulüplerine bütçe limiti getirilmesini doğru ancak amacına ulaşılması için mutlaka ve sulandırılmadan uygulanması gereken bir karar olarak nitelendirdi.
Beşiktaş taraftarın kötü performansına tepki gösterdiği Boşnak asıllı 10 numara Adem Ljajic, kendisine Serie A’da kulüp bulması için menajerine yetki verdi. Siyah beyazlı yönetim de transfer için açık kapı bıraktı.
SARACCHİ sonrasında takımdan ayrılması beklenen Nagatomo, Bologna’yla anlaşma sağladı.
Adı bir süredir Beşiktaş'la anılan Aleksandar Prijovic'in Beşiktaş'a pahalı geldiği iddia edildi.