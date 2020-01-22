Beşiktaş'ta Aleksandar Prijovic görüşmeleri olumsuz sonuçlandı

Adı bir süredir Beşiktaş'la anılan Aleksandar Prijovic'in Beşiktaş'a pahalı geldiği iddia edildi.

Adı bir süredir Beşiktaş'la anılan Aleksandar Prijovic'in Beşiktaş'a pahalı geldiği iddia edildi. Yönetimin zaten gündeminde olmamasına rağmen Mozzart Sport, Al Ittihad'da forma Sırp forvetin menajerinin İstanbul'da Beşiktaşlı yöneticilerle görüştüğünü iddia etti. Sadece 6 ay için 1.5 milyon euro isteyen Prijovic'in Beşiktaş'a pahalı geldiği yazıldı.

(Fotomaç)