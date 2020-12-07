Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı öncesi eksikler dönüyor

Ligde haftaya pazar günü Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak olan Siyah- Beyazlılar, zorlu mücadele öncesinde 2 oyuncusuna kavuşacak. Sakatlığı sebebiyle Kasımpaşa maçının kadrosuna dahil edilmeyen Josef de Souza ve kart cezasını tamamlayan Cyle Larin, Alanya mücadelesinde forma giyebilecek.
Zaferin karşılığı 2 günlük izin...
Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Beşiktaş, hafta sonunu izinli geçirecek. Bu doğrultuda dün dinlenen futbolcular, bugün de çalışma yapmayacak. Siyah- Beyazlı ekip, 12. haftada Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın öğle saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla başlayacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim; Oğulcan Çağlayan, Emre Taşdemir, Kerem, Ali Yavuz gibi gençleri takıma monte etti. Gençlik aşısı meyvesini verdi.
'Küçük takımların büyük antrenörü'
Fatih Terim, herkese şans vermeye çalıştı. Kendini gösteren, performansını yükseltenler ilk 11'de kaldı. Terim, sakat ve hasta yıldızlar takıma dönmesine rağmen kadroyu bozmadı, "İyi olan oynar" mesajını verdi.
Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Atiba Hutchinson, teknik direktör Sergen Yalçın'ı kızdırdı. Başarılı futbolcunun, Siyah-Beyazlıların basketbol maçını izlemeye gitmesi hocasını sinirlendirdi.
Galatasaray'ın problem çocuğu Mbaye Diagne, attığı gollerle kendine geldi.
Fenerbahçe'nin teknik ekibinden yer alan Volkan Demirel, deplasmanda 2-0 kazandıkları Denizlispor maçının ardından sosyal medya hesabından hakem Ali Palabıyık'a gönderme yaptı.