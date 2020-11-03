Beşiktaş'ta Ajdin Hasic takımla çalışmalara başladı

Sakatlıkları süren Gökhan Töre ve Erdoğan Kaya çalışmaya katılmadı. İyileşen Ajdin Hasic ise takımla çalışmalara başladı.
Denizlispor ve Yeni Malatyaspor galibiyetleriyle ligde puanını 10 yapan Beşiktaş, Süper Lig’in 8. haftasında karşı karşıya geleceği Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde ilk 15 dakikası basına açık olarak yapılan çalışmada sakatlıkları süren Gökhan Töre ve Erdoğan Kaya yer almadı. Geçtiğimiz hafta yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan uzak kalan Ajdin Hasic ise bugün takımla antrenmanlara başladı. Sakatlığı süren isimlerden Kevin N’Koudou’nun iyileştiği ve bu hafta içi takıma dahil olacağı açıklandı.
Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Basına açık bölümde ısınma hareketleri yapan siyah-beyazlılar, ardından 5’e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Futbolcular, basına kapalı bölümde ise Gaziantep FK maçının taktiği üzerinde durdu.
Eddie Newton'ın ayrılığı sonrası Trabzonspor'da teknik direktör arayışları sürerken adaylardan biri de Samet Aybaba idi. Tecrübeli antrenör, Bordo-Mavililerle görüştüğünü ifade ederken resmi bir teklif almadığını dile getirdi.
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'Uzun yıllardır böylesini görmemiştim'
İmkansızlıklara rağmen taktisyenliğini konuşturan tecrübeli çalıştırıcı 2-5-3 sistemini getirdi. Siyah-beyazlılar artık özellikle iç saha maçlarına tamamen ofansif bir anlayışla çıkacak.
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