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aksam.com.tr
  • 05 Mayıs 2020 Salı 09:25
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  • 05 Mayıs 2020 Salı 09:25

Beşiktaş'ta Ademola Lookman harekatı

Beşiktaş'ta Ademola Lookman harekatı

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Lens'ten memnun olmayan, Diaby ve Güven'le de yollarını ayırmayı planlayan Beşiktaş kanat arayışına geçti. Siyah- Beyazlılar'ın gündemine Ademola Lookman girdi. Leipzig'de istediği şansı bulamayan 22 yaşındaki oyuncunun kiralanması için harekete geçildi.

Kara Kartal’da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, gündeme yeni bir isim geldi: Ademola Lookman...

Sezon başında İngiliz ekibi Everton’dan tam 18 milyon Euro’ya Alman temsilcisi Leipzig’e transfer olan 22 yaşındaki oyuncu yeni takımına uyum sağlayamadı. Bu sezon sadece 6 lig maçında forma giyen ve bu karşılaşmalarda bekleneni veremeyen genç kanat için Beşiktaş oyuncu izleme (scout) ekibi olumlu rapor verdi.

Yalçın’dan onay geldi

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da onay vermesi sonrasında Siyah-Beyazlılar harekete geçti. Leipzig tecrübe kazanması adına İngiliz oyuncuyu kiralamaya sıcak bakarken, Kara Kartal da vakit kaybetmeden temaslara başladı. Önümüzdeki günlerde Lookman için yapılacak görüşmelerin resmileşmesi bekleniyor.

(Fanatik)

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Beşiktaş genç yıldız için harekete geçti
Beşiktaş genç yıldız için harekete geçti

Beşiktaş genç yıldız için harekete geçti

Lens'ten memnun olmayan, Diaby ve Güven'le de yollarını ayırmayı planlayan Beşiktaş kanat arayışına geçti. Siyah- Beyazlılar'ın gündemine Ademola Lookman girdi. Leipzig'de istediği şansı bulamayan 22 yaşındaki oyuncunun kiralanması için harekete geçildi.
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